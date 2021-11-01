73 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı

DHA

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün saat 23.30 sıralarında Kurubaş Mahallesi'nde göçmen kaçakçılığını engellemek amacıyla 'şok evi' diye tabir edilen M.S.E.'ye ait demir kapılı iki bölümlü boş dükkana operasyon düzenledi.

Dükkanda arama yapan jandarma, 73 Afganistan uyruklu kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemleri yapılmak üzere ilgili kurumlara teslim edilirken, dükkan sahibi M.S.E. ve göçmenleri barındırıp, ihtiyaçlarını gideren V.E. ile M.Y., gözaltına alındı.