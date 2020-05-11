Van'da bir mahallede karantina uygulaması sonlandırıldı

Van'ın Başkale ilçesi Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 23 Mart'tan bu yana Esenyamaç Mahallesi'nde karantina uygulanıyordu.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla mahallede karantina uygulaması bugün sonlandırıldı.

Açıklamada, tedbiri elden bırakmayıp, sabır ve özveri gösteren vatandaşlara teşekkür edildi.