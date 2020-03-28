Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Han Mahallesi'nin Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla bugünden itibaren karantinaya alındığı duyuruldu.

Açıklamada, vatandaşların ihtiyaçlarını gidermeleri esnasında kurallara ve karantina kararına uymalarının Kovid-19 salgınıyla mücadelede önem arz ettiği vurgulandı.