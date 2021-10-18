Van'da bir haftada 356 kilo uyuşturucu ele geçti

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Van İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 11-17 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 231 kilo 906 gram eroin, 125,68 gram sentetik uyuşturucu ve 16 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı.