İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 1-7 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 12 kilo 45 gram eroin, 3 kilo 41 gram esrar, 4 gram Afyon sakızı, 657,96 gram sentetik uyuşturucu, 2,31 gram sentetik kannabinoid uyuşturucu ve 38 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda 38 şüpheli gözaltına alındı.