Van'da bir araçta 94 kaçak cep telefonu ele geçirildi - Güncel haberler

Van'da bir araçta 94 kaçak cep telefonu ele geçirildi - Güncel haberler

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

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Ekipler, tespit ettiği bir otomobilde yaptıkları aramada gümrük kaçağı 94 cep telefonu ele geçirdi.

2 şüpheliye yasal işlem yapıldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.