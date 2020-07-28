Van Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, Kurban Bayramı öncesi İpekyolu ilçesinde iş yerlerine yönelik denetimlerini sürdürdü.

İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları kapsamında Cumhuriyet Caddesi'nde denetim yapan ekipler, seyyar satıcılar ile caddede semaver yakanların saldırısına uğradı.

Olayda yaralanan biri ağır 3 zabıta personeli hastaneye kaldırıldı, polis ekipleri caddede güvenlik önlemi.

Zabıta Daire Başkanı Osman Sevinç, yaralıların hastanede tedavilerinin devam ettiğini, halkın sağlığını hiçe sayanlara müsaade etmeyeceklerini söyledi.