Van'da atıl araziler tarıma kazandırıyor

Gürpınar Kaymakamlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi" kapsamında atıl durumdaki araziler tarıma kazandırılıyor. Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresince tarım ekipmanları ve 12 ton silajlık mısır tohumunun çiftçilere hibe edildiği ilçede, uzun süredir kullanılmayan araziler yeniden ekildi.
- "Bölgemizde hayvancılığı geliştirmek ve verimi artırmayı amaçlıyoruz"
Gürpınar Kaymakamı Fatih Kayabaşı, AA muhabirine, ilçede tarım ve hayvancılıktaki verimi artırmak için çalışmalar yaptıklarını söyledi. Gürpınar'ın tarım ve hayvancılık potansiyeline sahip bir ilçe olduğunu belirten Kayabaşı, şöyle devam etti:
"İlçemizde yaklaşık 800 bin küçükbaş, 10 bin de büyükbaş hayvan var. Yüzölçümü itibarıyla Türkiye'nin en büyük ilçelerinden biri olan Gürpınar'da geniş mera arazileri bulunuyor. Bu potansiyeli verimli bir şekilde kullanmak için Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesini hazırladık. DAP'a sunduğumuz projemiz kabul edildi. İhalemizi yaptık. Proje kapsamında 500 bin lira değerinde 7 tarım ekipmanı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüze hibe edildi. Tarım arazilerinde üretim yapmak isteyen çiftçiler, bu ekipmanlardan ücretsiz faydalanacak. Ekipmanlarımız geldi. Çiftçilerimize 12 ton silajlık mısır tohumu desteğinde bulunduk. Bölgemizde büyük ve küçükbaş hayvancılığı geliştirmeyi ve hayvancılıkta verimi artırmayı amaçlıyoruz."
Süt hayvancılığı için önemli olan silajlık mısır üretimini önemsediklerini anlatan Kayabaşı, "Kovid-19 salgınıyla tüm dünya gıdanın ve hayvancılığın ne kadar önemli olduğunu bir kere daha anladı. Ülkemiz bir tarım ülkesi. Tarımsal üretimin devamlılığının sağlanmasına katkı sağlamak isteyen çiftçilerimiz uzun süredir değerlendirmedikleri boş arazilerini ekti. Bu projeyle ilçemizde tarım ve hayvancılıkta daha güzel gelişmeler olacak." dedi.
Kayabaşı, ilçede su sorunun bulunmadığını ifade ederek "Zernek Barajı'mızın su seviyesinde bir sıkıntı bulunmuyor. Tarım arazilerini sulayacak yeterlilikte kaynağımız var. Bu konuda şanslı bir ilçeyiz. Bunun sürdürülebilir olması için hepimize görevler düşüyor. Su tasarrufu ve daha bilinçli bir tarımın yapılması için çiftçilerimize eğitimler veriyoruz." diye konuştu.
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