24 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kaza saat 20.30 sıralarında Van- Erciş karayolunun 30'uncu meydana geldi. Erciş'ten Van asker taşıyan sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 65 BA 454 plakalı midibüs, iddiaya göre lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs yoldan çıkarak 3 metreden şarampole devrildi. Yan yatan minibüste ilk belirlemelere göre 26 asker yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Van'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan 26 askerden 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
DHA'nın haberine göre kaza yerinde inceleme yapan ekipler, çevrede el feneri ile yaralı olup olmadığını araştırdı. Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım, tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.
VALİ, YARALI ASKERLERİ ZİYARET ETTİ
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Emin Bilmez, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma Hastanesinde tedaviye alınan yaralı askerleri ziyaret etti. Vali Bilmez, bugün akşam saatlerinde askerleri taşıyan yarım otobüsün Erciş ilçesinden Van'a gelirken lastiğinin patlaması sonucu devrilerek kaza yaptığını belirterek, "Kazada 26 yaralımız var. Yaralıların hepsini hastanelere sevk ettik. Yaralılardan 11'i Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma Hastanesi, 13'ü Van Eğitim Araştırma Bölge Hastanesi ve 2'si de özel hastanelerde tedavi altına alındı. Hepsine gerekli müdahaleler yapıyor. Allah hepsine acil şifalar versin. Olay çok yeni. Sağlık durumları ile ilgili şu an bir bilgi verme imkanımız yok. Ama çoğunun durumu iyi" dedi.
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