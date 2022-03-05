Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda İran sınırında kaçak yollardan yurda uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı.

Arazide yapılan aramalarda kayalıklar arasına gizlenmiş 3 çuval içerisinde 85 paket halinde 44 kilo 500 gram eroin bulundu.

Soruşturma sürüyor.