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Van'da, arazide 80 kilo 911 gram toz esrar ele geçirildi

Güvenlik birimlerinin uyuşturucu ile mücadelesi hız kesmiyor. Van'ın Bahçesaray ilçesi kırsalında 80 kilo 911 gram toz esrar ile 2 bin 980 adet sentetik hap ele geçirildi

Giriş: 26.11.2022 - 20:28 | Güncelleme: ABONE OL
Van'da, arazide 80 kilo 911 gram toz esrar ele geçirildi
DHA

Van'ın Başkale ilçesi kırsalında, jandarma ve hudut birlikleri ekiplerince yapılan arazi arama-tarama faaliyetinde, 80 kilo 911 gram toz esrar ile 2 bin 980 adet sentetik hap ele geçirildi.


İl Jandarma Komutanlığı ve 6. Hudut Tugay Komutanlığı ekiplerince, Başkale ilçesi kırsalında arazi arama-tarama faaliyeti yapıldı. Yapılan aramada, arazide 80 kilo 911 gram toz esrar ile 2 bin 980 adet sentetik hap ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu ile ilgili şüpheli kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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