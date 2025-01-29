Balıkları Ağrı, Hakkari, Muş ve Iğdır gibi illere gönderdiklerini anlatan Öztunç, "Burada yılda 240 ton alabalık üretiyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımızdan aldığımız destekle balıkçılığımızı geliştirmeye çalışıyoruz. Destekleri çok faydalı görüyoruz. Geçen yıl aldığımız yaklaşık 5 milyon hibe desteğiyle tesisimizi büyüttük. Ekonomiye katkı sunmak istiyoruz. Hedefimiz daha çok üretim yapmak" diye konuştu.