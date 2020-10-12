Van'da AK Parti'li Aydın Ahi'nin şehit edilmesine ilişkin dava

Van 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar R.K. ve E.K, avukatları ile Ahi'nin ailesi katıldı.

Duruşmada dinlenen Ahi'nin kızı Gülay Ahi, gece evlerinin kapısını kırarak içeri giren teröristlerin babasını silah zoruyla götürdüklerini, evden uzaklaştıktan bir süre sonra silah sesi duyduklarını anlattı.

Babasının teröristler tarafından şehit edildiğini belirten Ahi, sanıklardan şikayetçi olarak cezalandırılmalarını istedi.

Duruşmada savunma yapan sanık E.K, kendi isteğiyle terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olduğunu ifade ederek olaya ilişkin bildiklerini ayrıntılı olarak önceki ifadelerinde anlattığını söyledi.

Avukatların savunmalarını da dinleyen mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 12 Ocak 2021'e erteledi.

Van'da 1 Temmuz 2017'de AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi, terör örgütü PKK mensuplarının düzenlediği silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti.