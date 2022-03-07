Van'da 23 düzensiz göçmen yakalandı

AA

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ile özel harekat polisleri, ihbar üzerine Karşıyaka Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

"Şok ev" diye tabir edilen evde yapılan aramada, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 23 düzensiz göçmen yakalandı, yasa dışı geçişi organize ettiği belirlenen bir kişi gözaltına alındı.

AA'nın haberine göre; düzensiz göçmenler, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne götürüldü.