Van'da 95 kilogram uyuşturucu ele geçirildi: 1 gözaltı

AA

Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmaları devam ediyor.

AA'nın haberine göre; bu kapsamda durdurulan bir kamyonette narkotik köpeği "Magnum" ile arama yapan ekipler, 95 kilo 100 gram eroin ele geçirdi. Kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.

* Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.