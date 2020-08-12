Van'da 61 kilo 495 gram eroin ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Edremit ilçesi Süphan Mahallesi'nde devriye sırasında şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu.

Kamyonette yapılan aramada, bagajdaki 4 çuvalda 70 paket halinde 61 kilo 495 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü Z.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.