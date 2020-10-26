Van'da 61 kilo 47 gram eroin ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

İl Jandarma Komutanlığı ile İlçe Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Savaşköy Mahallesi Yukarı Durak mezrasında bir eve operasyon düzenledi.

Narkotik köpeği "Barut"un da kullanıldığı aramada evin odunluğundaki tezek ve odunların altına kazılan çukura gizlenmiş 117 pakette 61 kilo 47 gram eroin ele geçirildi.

Evde de tabanca bulan ekipler, iki kişiyi gözaltına aldı.