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        Haberler Gündem Güvenlik Van'da 6 günlük gösteri ve yürüyüş yasağı

        Van'da 6 günlük gösteri ve yürüyüş yasağı

        Van'da valilik kararıyla 6 gün süresince gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları yasaklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 12:01 Güncelleme: 10.05.2024 - 12:02
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        Van'da 6 günlük gösteri ve yürüyüş yasağı
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        Van Valiliği, kentte gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarını 6 gün süreyle yasakladı.

        Valilikten yapılan açıklamada, Anayasa ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylem ve saldırıların önüne geçilmesinin hedeflendiği belirtildi.

        Halkın can ve mal güvenliğinin sağlanmasının, terör örgütlerinin planlarının bertaraf edilmesinin, temel hak ve özgürlüklerin korunmasının amaçlandığı anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Van ili sınırları içinde 10 Mayıs'tan geçerli 15 Mayıs da dahil olmak üzere 6 gün süreyle gösteri yürüyüşü, açık hava toplantıları, basın açıklaması, oturma eylemi, stant kurulması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması gibi eylem ve etkinlikler 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve 5442 sayılı İl idaresi Kanunu'nun hükümleri gereği, belirtilen tarihler arasında yasaklanmıştır."

        Söz konusu tarihler arasında ilçelerden ve çevre illerden bireysel veya toplu olarak ya da kent güzergahını kullanarak kanuna aykırı her türlü eylem ve etkinliğe katılımın önlenmesinin de amaçlandığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Kanuna aykırı eylem ve etkinliklere katılması muhtemel şahıslar ve grupların, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesinin (C) fıkra hükümleri gereğince ilimiz ve ilçelerimize girişlerine, buradan bireysel veya toplu olarak çıkışlarına ve bu kapsamda belirtilen yere geçişler için başka illerden gelerek ilimiz güzergahının kullanılmasına izin verilmemesi kararı alınmıştır."

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