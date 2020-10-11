Van'da 52 kilo 182 gram uyuşturucu ele geçirildi

AA

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gevaş ilçesinde seyir halindeki otomobili şüphe üzerine durdurdu.Narkotik köpeği "Şila"nın da kullanıldığı aramada, otomobilin koltuklarının altında narkotik köpeğinin koku almasını engellemek için kahveyle gizlenmiş 76 pakette 42 kilo 500 gram eroin, 9 pakette 9 kilo 682 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar avro, Türk Lirası ve Sudi Arabistan Riyali bulundu.Gözaltına alınan sürücü R.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.