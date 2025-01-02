Van'da 51 kadına konutları teslim edildi

Van'da eşleri vefat eden 51 kadın için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Valilik işbirliğinde Kevenli Mahallesi'nde yapılan konutların anahtar teslim töreni yapıldı.

Törende konuşan Van Valisi Ozan Balcı, devletin imkanlarını ihtiyaç sahipleri için kullanmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi. Vatandaşların sorunlarıyla yakından ilgilendiklerini belirten Balcı, şunları kaydetti:

"Bugün hayırlı iş için bir araya geldik. Devlet olarak ihtiyaç sahibi herkesin yanındayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın destekleri ve yerel imkanlarımızla yaptığımız 51 konutu, eşini kaybetmiş ihtiyaç sahibi kadınlarımıza teslim ettik. Bu eserin ihtiyaç sahibi kadınlar için yapılması talimatını veren Sayın Cumhurbaşkanımıza müteşekkiriz. Bakanlığımız ile emeği geçenlere teşekkür ederim. Her daire, yaklaşık 100 metrekare. Doğal gazlarını çektirdik. Evleri de gezdik, gayet güzel olmuş."

Kentte bir aile ortamının olduğunu vurgulayan Balcı, "Burada herkes aile gibi yaşıyor. Bir sorun çıktığında hepimiz üzülüyor, dertleniyoruz. Sorunların giderilmesi için canla başla çalışıyoruz. İnsanların kazanının kaynaması, sobasının ısınması bizim için elzem. İhtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğiz. Devletimizin tüm imkanlarını vatandaşlarımız için kullanıyoruz. İnsanların derdine derman olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Üç çocuk annesi Şehnaz Akdağ ise 6 yıl önce eşini kaybettiğini belirterek, "Kirada oturuyordum. Aylık 7 bin lira kira ödüyordum. Bize ev yapıldı. Anlatılmaz duygular içindeyiz. Mutluluğumu tarif edemiyorum. Çok sevinçliyiz. Devletimizden Allah razı olsun" dedi.

Hak sahibi kadınlarla sohbet eden ve anahtarlarını teslim eden Balcı, daireleri dolaşarak incelemelerde bulundu.