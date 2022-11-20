Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu dün ilçede operasyon düzenlendi

Operasyonda, 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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