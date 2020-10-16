Van'da 43 yabancı uyruklu yakalandı

AA

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin devriyesi sırasında H.Y. idaresindeki araçta arama gerçekleştirildi.

Kontrollerde, 43 Afganistan uyruklunun yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlendi.

Ekipler, A.M. ile M.C'nin valizlerinde yaptığı aramada ise 11 kilo 601 gram afyon sakızı ele geçirdi.

Sürücü H.Y. "göçmen kaçakçılığı", A.M. ve M.C. de "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve uyuşturucu nakletmek" suçundan tutuklandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.