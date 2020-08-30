Van'da 4 kilo 155 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi'ndeki uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Narkotik köpeği "Şila"nın da kullanıldığı aramada, otomobilin bagajına gizlenmiş 10 paket halinde 4 kilo 155 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan sürücü M.S.E, işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.