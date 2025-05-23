Çiftçilere verilen desteklerden de söz eden Balcı, şunları kaydetti: "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi kapsamında çiftçilere 231 bin koyun dağıttık. Sıfır faizli, bir yıl ödemesiz 5 yıl vadeli projede yaklaşık 2 bin 300 aile istihdam ediliyor. 246 okul yaptık. Bu yatırımlar devletimizin parasıyla yapılıyor. Van'ın değişik yerlerinde gençlik merkezimizi hizmete açıyoruz. Gençlerin hayallerini gerçekleştirmeleri için canla başla destek veriyoruz."