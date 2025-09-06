Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Van'da 334 küçükbaş hayvan öldü | Son dakika haberleri

        Çatak'ta kayalık alandan düşen 334 küçükbaş hayvan öldü

        Van'ın Çatak ilçesinde kayalık alandan düşen 334 küçükbaş hayvan öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2025 - 18:48 Güncelleme: 06.09.2025 - 18:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da 334 küçükbaş hayvan öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Van'ın Çatak ilçesi Yukarı Narlıca Mahallesi'nden Çılga Mahallesi'ne götürülen yaklaşık 1500 küçükbaş hayvanın bulunduğu sürü, tepelik alandan geçtikleri sırada aniden yakındaki dereye yöneldi. Bu sırada kayalık alandan düşen 334 küçükbaş hayvan öldü, büyük bölümü de kayboldu.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye giden besiciler, hayvanlarının telef olduğunu görünce büyük üzüntü yaşadı. Vatandaşlar ve besiciler, kaybolan küçükbaş hayvanların bulunması için çalışma başlattı. Bölgeye giden İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri incelemede bulundu ve telef olan hayvanları kayıt altına aldı.

        Besicilerden Şahin Kaplan, sürüde sahip olduğu 200 hayvandan 180'inin öldüğünü söyledi. Koyunların düştüğü bölgedeki merayı 2 gün önce kiraladıklarını anlatan Kaplan, çobanın sürüyü yakındaki dereye götürdüğü anda olayın yaşandığını belirtti.

        Dört kardeşinin yanı sıra aynı mahalleden başka yetiştiricilerin de hayvanlarının öldüğünü anlatan Kaplan, "En çok koyun bana ait. Çoban bize böyle bir uçurum olduğunu göremediğini söyledi. Hepimiz çok üzgünüz. İnşallah devletimiz bize bu konuda destekte bulunur" dedi.

        Yukarı Narlıca Mahallesi sakinlerinden Turan Kaya da olay sonrası büyük üzüntü yaşadıklarını dile getirdi. Besicilerin emeklerinin yok olduğunu ifade eden Kaya, "Hayvanlar suya kavuşmak için koşarken uçurumdan atlamışlar. Sürüde 2 çoban varmış ama kontrol altına alamamışlar. Kayadan düşen hayvanlar hep üst üste yığılmış. Bu saatten sonra yapılabilecek bir şey kalmadı. Telef olanların yanı sıra kayıp olanlar var. Onları da arama çalışmaları devam ediyor." diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #van haberleri
        #küçükbaş hayvan
        #çatak
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Çifte gurur!
        Çifte gurur!
        Filenin Sultanları tarih yazdı: Dünya Şampiyonası'nda finaldeyiz!
        Filenin Sultanları tarih yazdı: Dünya Şampiyonası'nda finaldeyiz!
        "Tansiyonum düştü, gözlerim karardı"
        "Tansiyonum düştü, gözlerim karardı"
        12 Dev Adam çeyrek finalde!
        12 Dev Adam çeyrek finalde!
        Üretim kalbi Kocaeli'ye dev yatırım
        Üretim kalbi Kocaeli'ye dev yatırım
        İşte CHP’nin Olağanüstü Kurultay Planı! Delegeler krizin yönünü değiştirebilecek mi?
        İşte CHP’nin Olağanüstü Kurultay Planı! Delegeler krizin yönünü değiştirebilecek mi?
        Trabzon'da uyguladı, literatüre girdi
        Trabzon'da uyguladı, literatüre girdi
        Mısır'dan İsrail'e: Ateşkes önerisini kabul edin
        Mısır'dan İsrail'e: Ateşkes önerisini kabul edin
        2008 sonrası memur emeklilik mağduru
        2008 sonrası memur emeklilik mağduru
        Çocuklarda yetersiz beslenme alarmı! Hem sağlık hem okul başarısı risk altında
        Çocuklarda yetersiz beslenme alarmı! Hem sağlık hem okul başarısı risk altında
        Yat ve teknelere ÖTV geldi
        Yat ve teknelere ÖTV geldi
        O zil çalışan anneler için de çalıyor
        O zil çalışan anneler için de çalıyor
        Otel ve restoran yıkıldı! Kapadokya’da kaçak yapıya geçit yok!
        Otel ve restoran yıkıldı! Kapadokya’da kaçak yapıya geçit yok!
        Düşmanın korkulu rüyasıydı! Yeniden canlandırdılar
        Düşmanın korkulu rüyasıydı! Yeniden canlandırdılar
        Bakan Kurum'dan sosyal konut projesi açıklaması
        Bakan Kurum'dan sosyal konut projesi açıklaması
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Dijital dünyanın görünmeyen aktörleri
        Dijital dünyanın görünmeyen aktörleri
        Aziz, 21 yaşındaydı... Yolda yürürken ölüm aldı!
        Aziz, 21 yaşındaydı... Yolda yürürken ölüm aldı!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Habertürk Anasayfa