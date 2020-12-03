Van'da 32 kilo 981 gram uyuşturucu ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanmasının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçedeki uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

​​​​​​​Narkotik köpeği "Bozo"nun da kullanıldığı aramada, otomobilin bagaj kısmına gizlenmiş 55 paket halinde 28 kilo 772 gram eroin ile 8 paket halinde 4 kilo 209 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü M.R.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.