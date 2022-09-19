Van'da 3 organizatör tutuklandı

İHA

Van'da, polisin 5 ayrı operasyonunda gözaltına alınan 6 organizatörden 3'ü tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü'nden göçmen organizatörlerine yönelik yapılan operasyonlara ilişkin şu bilgiler verildi:

"İl genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik olarak müdürlüğümüz Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 12-18 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılan 5 ayrı operasyonda; 6 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 3 organizatör tutuklandı. Göçmen Kaçakçılığı suçunda kullanılan 2 araca da el konuldu."