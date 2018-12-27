Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, il merkezinde meydana gelen 27 oto, 20 kablo ve 1 otodan hırsızlık olayları olmak üzere toplam 48 olayla ilgi Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince çalışma başlatıldığı belirtildi. Meydana gelen hırsızlık olaylarının şüpheli/şüphelilerin kimlik tespiti ve yakalanmasına yönelik yapılan 2 aylık sokak ve kamera çalışmasında, şüphelilerin Ö.A., M.B. ve A.B. isimli 3 kişi olduğu tespit edildi.

KABLOLARI YAKIP BAKIR YAPTILAR

İHA'da yer alan habere göre şüphelilerin çalıntı araç ile Türk Telekom’a ait yer altı kablolarını Tuşba ilçesi Özalp karayolu civarında ıssız bir bölgede toplayarak yakmak suretiyle bakır haline getirdikleri, şüpheli şahısları yönlendiren ve aynı zamanda hurdacılık yapan R.D. tarafından satın alındığı tespit edildi.

5 TABANCA VE 1 TÜFEK ELE GEÇİRİLDİ

24 Aralık günü polis ekiplerince yapılan operasyonda, şüphelilerin çalmış olduğu 25 FV 271 plaka sayılı araç ile Ö.A., M.B., A.B. R.D. ve S.S. isimli 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin ikamet ve üst aramalarında; 5 adet tabanca, 1 adet tüfek, 29 adet fişek, 13 adet ses fişeği, 8 adet oto teybi, 4 adet matkap, 4 adet bijon anahtarı, 1 adet demir makası, 1 adet kaynak makinesi, 1 adet lehim makinesi, 1 adet projektör, 1 adet oto gösterge paneli, 1 adet bisiklet, 18 kilogram bakır kablo, 85 kilogram kuruyemiş, 1 adet yelek, 1 adet mont, çok sayıda tabanca kabzası, kapak takımı ve şarjör parçaları ele geçirildi.

4'Ü CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıslardan R.D., adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, Ö.A., M.B., A.B. ve S.S. isimli 4 şüpheli ise tutuklandı.