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Van'da 3 araç çarpıştı! Kazada 19 kişi yaralandı

Van'ın Erciş ilçesinde minibüsün, karşı yönden gelen hafif ticari araçla çarpışıp, ardından savrularak park halindeki bir otomobile çarptığı kazada 19 kişi yaralandı

Giriş: 02.07.2023 - 21:06 | Güncelleme: ABONE OL
Van'da 3 araç çarpıştı! Kazada 19 kişi yaralandı
Van'da 3 araç çarpıştı! Kazada 19 kişi yaralandı
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DHA

Kaza, saat 19.00 sıralarında Van- Erciş karayolundaki Bendimahi Çayı yakınlarında meydana geldi.

Osman Emin Eski yönetimindeki minibüs, karşı yönden gelen İsa Alver yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazanın etkisiyle savrulan minibüs, park halindeki bir otomobile de çarptı.

Kazada 19 kişi yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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