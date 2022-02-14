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Van'da metruk bir yapıda Afganistan uyruklu 23 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın Tuşba ilçesinde metruk bir yapıya düzenlenen operasyonda Afganistan uyruklu 23 düzensiz göçmen yakalandı, bir organizatör gözaltına alındı.

14.02.2022 - 14:55 | Güncelleme: ABONE OL
Van'da 23 kaçak göçmen yakalandı
AA

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile özel harekat polisleri, ihbar üzerine Kalecik Mahallesi'ndeki metruk bir yapıya operasyon düzenledi.

"Şok ev" diye tabir edilen yapıda yapılan aramada, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 23 düzensiz göçmen yakalandı, bir organizatör gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne götürüldü.

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