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        Haberler Gündem Çevre Van'da 2 yılda 2 milyon meyve fidanı dikildi | Son dakika haberleri

        Van'da yerli tohumdan elde edilen 2 milyon meyve fidanı 2 yılda toprakla buluşturuldu

        Van'da çiftçileri desteklemek ve orman varlığını arttırmak amacıyla başlatılan meyveciliği geliştirme projesiyle 2 yılda 2 milyon meyve fidanı toprakla buluşturuldu. Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, iki yıldır dağıttıkları fidanların meyvelerini almaya başladıklarını belirterek, "Fidanların dağıtımı sürüyor. Önümüzdeki ilkbahar aylarında 550 bin fidan daha dağıtacağız. Sayın valimizin hedefleri doğrultusunda önümüzdeki süreçte 3 buçuk milyonun üzerinde meyve fidanı dikmeyi hedefliyoruz. Van ileriki süreçlerde meyvecilikte önemli bir konuma gelecektir" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 13:57 Güncelleme: 05.12.2024 - 14:07
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          Van'da 2 yılda 2 milyon meyve fidanı toprakla buluşturuldu.

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          Son yıllarda tarım ve hayvancılıkta önemli çalışmaların yürütüldüğü kentte çiftçileri desteklemek ve meyveciliği geliştirmek için iki yıl önce valilik bünyesinde "3 Milyon Meyve Fidanı Yetiştirme" projesi başlatıldı.

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          Bu kapsamda Orman İşletme Müdürlüğüne ait iki sahada yetiştirilen 2 milyon ceviz, badem, üzüm, ayva, şeftali, elma, armut ve kayısı fidesi çiftçilere dağıtıldı.

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          Yerli tohumdan elde edilen meyve fidanları, uygun görülen bölgelerde toprakla buluşturuldu.

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          Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, meyveciliğin gelişmesine önem verdiklerini söyledi.

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          İki yıldır dağıttıkları fidanların meyvelerini almaya başladıklarını anlatan Görentaş, "800 bine yakın meyve fidanı, 1 milyon 100 bin de Erciş üzümü fidanı dağıttık. Fidanların dağıtımı sürüyor. Önümüzdeki ilkbahar aylarında 550 bin fidan daha dağıtacağız. Orman İşletme Müdürlüğümüzde yetiştirilen 50 bin meyve fidanının dağıtımına başlandı. Sayın valimizin hedefleri doğrultusunda önümüzdeki süreçte 3 buçuk milyonun üzerinde meyve fidanı dikmeyi hedefliyoruz" dedi.

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          İbrahim Görentaş, proje kapsamında bölgenin iklim şartlarına uygun fidanların yetiştirilmesine önem verdiklerini belirtti.

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          Görentaş, "Başta Erciş üzümü olmak üzere Van'ın yerel çeşitleri ve vatandaşlarımızın istediği meyveleri üretiyoruz. Dağıttığımız meyve fidanlarının yüzde 20'sini vatandaş, yüzde 80'ini devletimiz karşılıyor. Vatandaşlarımızdan yoğun bir talep geliyor. Bunun sonuçlarını önümüzdeki yıllarda alacağız. Bu anlamda Van meyvecilik üssü olacak. Van Gölü havzasının bütün bölgeleri meyvecilik için oldukça uygun. Badem ve ceviz fidanı dağıtımı hızlı şekilde devam etmekte. Van ileriki süreçlerde meyvecilikte önemli bir konuma gelecektir" diye konuştu.

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          Orman İşletme Müdürü Mehmet Kandilli ise 50 hektarlık alanda yöreye uygun fidanlar yetiştirdiklerini dile getirdi.

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          Çoğunlukla bu yörenin orijinaline uygun tohumlardan üretim yaptıklarını kaydeden Mahmet Kandili, "Bademler bu yöremize ait. Bu yöreye ait tohumlardan elde edilmiş. Yine cevizlerimizin tümü Çatak ilçemizden elde ettiğimiz tohumlardan ürettik. Burada bakımı, aşılanması yapılan ve dikim aşamasına gelen fidanların sökümünü yaparak vatandaşlara dağıtımını gerçekleştirmekteyiz" ifadelerini kullandı.

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