Görentaş, "Başta Erciş üzümü olmak üzere Van'ın yerel çeşitleri ve vatandaşlarımızın istediği meyveleri üretiyoruz. Dağıttığımız meyve fidanlarının yüzde 20'sini vatandaş, yüzde 80'ini devletimiz karşılıyor. Vatandaşlarımızdan yoğun bir talep geliyor. Bunun sonuçlarını önümüzdeki yıllarda alacağız. Bu anlamda Van meyvecilik üssü olacak. Van Gölü havzasının bütün bölgeleri meyvecilik için oldukça uygun. Badem ve ceviz fidanı dağıtımı hızlı şekilde devam etmekte. Van ileriki süreçlerde meyvecilikte önemli bir konuma gelecektir" diye konuştu.