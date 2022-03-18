2 polisi şehit eden teröristin cezası belli oldu

DHA

Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 18 Nisan 2016'da polis memuru Abdullah Delibaş'ın şehit olduğu ve 1 polisin yaralandığı saldırı ile 27 Nisan 2016'da zırhlı araca yönelik bombalı tuzak ve uzun namlulu silahlarla ateş açılması sonucu 4 polisin yaralandığı saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen terör örgütü PKK üyesi F.S.'nin, Van 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi.

Karar duruşmasında tutuklu sanık F.S.'ye 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak', 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmek', 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs', '6136 sayılı yasaya muhalefet', 'tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma' ve 'kamu malına zarar vermek' suçlarından toplam 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu ile 107 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Karar açıklandığı sırada PKK lehine slogan atması nedeniyle F.S. hakkında suç duyurusunda bulunulmasına da karar verildi.