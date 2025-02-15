Van'da 172 kişi gözaltına alındı
Van'da izinsiz yürüyüş yapmak isteyenlere polis müdahale etti, 172 kişi gözaltına alındı
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İçişleri Bakanlığınca Van Büyükşehir Belediye Başkanlığına görevlendirme yapılmasının ardından, bazı DEM Parti milletvekilleri ile Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Abdullah Zeydan'ın da aralarında bulunduğu grup, Cumhuriyet Caddesi'nde toplandı.
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Polis ekipleri, eylemin izinsiz olduğu gerekçesiyle gruptakilere izin vermedi.
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Yapılan uyarılara rağmen yürümekte ısrar edenlere polis müdahale etti.
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Dağılarak ara sokaklara kaçan gruptakilerin eylemlerine devam etmesi üzerine yapılan müdahalede 172 kişi gözaltına alındı.
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