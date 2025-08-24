Habertürk
Habertürk
        Van'da 16 yaşındaki genç parkta ölü bulundu

        16 yaşındaki genç parkta ölü bulundu

        Van'ın İpekyolu ilçesinde 16 yaşındaki genç parkta ölü bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2025 - 00:53 Güncelleme: 24.08.2025 - 00:53
        Bahçıvan Mahallesi'ndeki parkta bir erkeğin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde 16 yaşındaki M.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Cenaze, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Polis ekiplerinin olay yerinde incelemesi sürüyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

