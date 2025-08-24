16 yaşındaki genç parkta ölü bulundu
Giriş: 24.08.2025 - 00:53 Güncelleme: 24.08.2025 - 00:53
Bahçıvan Mahallesi'ndeki parkta bir erkeğin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde 16 yaşındaki M.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Polis ekiplerinin olay yerinde incelemesi sürüyor.
