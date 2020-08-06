Van'da 15 kilogram eroin ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gürpınar ilçesi Van-Hakkari kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu.

Narkotik köpeği "Bozo"un da kullanıldığı aramada, kamyonette gizlenmiş 58 paket halinde 15 kilogram eroin bulundu.

Sürücü M.Y. ile araçta bulunan S.Ç. gözaltına alındı.