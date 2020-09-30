Van'da 15 kilo 370 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gürpınar ilçesinde uygulama noktasında şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu.

Narkotik köpeği "Bozo"nun da kullanıldığı aramada, kamyonetin ön kaputuna gizlenmiş 56 pakette 15 kilo 370 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan sürücü İ.B. ile kamyonetteki M.B, işlemlerin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.