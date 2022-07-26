Düzensiz göçmen operasyonu: 14 kişi yakalandı

Van'ın Tuşba ilçesinde bir ahırda, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 14 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ile özel harekat ekipleri, ihbar üzerine, Alabayır Mahallesi'nde bir ahıra operasyon düzenledi.

Operasyonda, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 14 kişi yakalandı.

Göçmenler, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı, göçmenlerin taşınmasında kullanıldığı belirlenen minibüse el konuldu.