Van'da 102 kilo 335 gram eroin ele geçirildi

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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tuşba ilçesinde devriye görevindeyken seyir halindeki kamyoneti şüphe üzere İstasyon Mahallesinde durdurdu.Narkotik köpeği "Bobi"nin de kullanıldığı aramada, kamyonetin bagajında 5 çuvalda 200 paket 102 kilo 335 gram eroin bulundu.Gözaltına alınan sürücü M.Ş.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.