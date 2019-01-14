Van'da 1 ilçede eğitime kar engeli

Van'ın Çatak ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. İHA'nın haberine göre; konuyla ilgili Çatak Kaymakamı Hamza Türkmen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlçemiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda 14 Ocak 2019 Pazartesi günü eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir" ifadelerini kullandı.