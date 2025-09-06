Van Büyükşehir'den modern sebze hali

Van’da 1990 yılında 40 bin 190 metrekare alan üzerine inşa edilen 87 adet komisyoncu, 7 adet sosyal tesisten oluşan mevcut sebze halinin kentin ihtiyacını karşılamakta yetersiz kalması üzerine harekete geçen Van Büyükşehir Belediyesi, çağın gereklerine uygun, daha geniş, hijyenik ve modern altyapıya sahip bir sebze halinin inşasına başladı.

Belediyenin, Van-Erciş karayolu üzerinde çevre yolu bağlantı noktasının bulunduğu alanda hayata geçirdiği yeni sebze halinde altyapı çalışmaları aralıksız sürüyor.

Nisan ayında inşasına başlanan Sebze Hali Kompleksi, 23 bin 803 metrekaresi kapalı olmak üzere 162 bin 181 metrekarelik arsa alanıyla bölgenin en büyük sebze hallerinden biri olacak.

Modern bir şekilde tasarlanan yeni sebze hali projesinde; soğuk hava depoları, dükkânlar, idari bina, ibadethaneler, yeşil alan, otopark, sosyal alanlar, ticari alanlar, konferans salonu, yönetim birimleri, ofisler, araç yıkama istasyonu, kafeterya, tır otoparkı gibi çok sayıda modern donatı yer alıyor. Yeni sebze hali projesinin yıl sonuna kadar tamamlanarak hizmete alınması hedefleniyor.