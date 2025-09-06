Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Van Büyükşehir'den modern sebze hali | Son dakika haberleri

        Van Büyükşehir Belediyesi'nden kente modern sebze hali

        Van'da 1990 yılında 40 bin 190 metrekare alan üzerine inşa edilen 87 adet komisyoncu, 7 adet sosyal tesisten oluşan mevcut sebze halinin kentin ihtiyacını karşılamakta yetersiz kalması üzerine harekete geçen Van Büyükşehir Belediyesi, Van-Erciş karayolu üzerinde çevre yolu bağlantı noktasının bulunduğu alanda hayata geçirdiği yeni sebze halinde altyapı çalışmalarını sürdürüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.09.2025 - 15:36 Güncelleme: 06.09.2025 - 15:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van Büyükşehir'den modern sebze hali
        ABONE OL
        ABONE OL

        Van’da 1990 yılında 40 bin 190 metrekare alan üzerine inşa edilen 87 adet komisyoncu, 7 adet sosyal tesisten oluşan mevcut sebze halinin kentin ihtiyacını karşılamakta yetersiz kalması üzerine harekete geçen Van Büyükşehir Belediyesi, çağın gereklerine uygun, daha geniş, hijyenik ve modern altyapıya sahip bir sebze halinin inşasına başladı.

        Belediyenin, Van-Erciş karayolu üzerinde çevre yolu bağlantı noktasının bulunduğu alanda hayata geçirdiği yeni sebze halinde altyapı çalışmaları aralıksız sürüyor.

        Nisan ayında inşasına başlanan Sebze Hali Kompleksi, 23 bin 803 metrekaresi kapalı olmak üzere 162 bin 181 metrekarelik arsa alanıyla bölgenin en büyük sebze hallerinden biri olacak.

        Modern bir şekilde tasarlanan yeni sebze hali projesinde; soğuk hava depoları, dükkânlar, idari bina, ibadethaneler, yeşil alan, otopark, sosyal alanlar, ticari alanlar, konferans salonu, yönetim birimleri, ofisler, araç yıkama istasyonu, kafeterya, tır otoparkı gibi çok sayıda modern donatı yer alıyor. Yeni sebze hali projesinin yıl sonuna kadar tamamlanarak hizmete alınması hedefleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #van haberleri
        #SEBZE hali
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çifte gurur!
        Çifte gurur!
        Filenin Sultanları tarih yazdı: Dünya Şampiyonası'nda finaldeyiz!
        Filenin Sultanları tarih yazdı: Dünya Şampiyonası'nda finaldeyiz!
        "Tansiyonum düştü, gözlerim karardı"
        "Tansiyonum düştü, gözlerim karardı"
        12 Dev Adam çeyrek finalde!
        12 Dev Adam çeyrek finalde!
        Asrın inşasında 300 bin yuva tamam
        Asrın inşasında 300 bin yuva tamam
        İşte CHP’nin Olağanüstü Kurultay Planı! Delegeler krizin yönünü değiştirebilecek mi?
        İşte CHP’nin Olağanüstü Kurultay Planı! Delegeler krizin yönünü değiştirebilecek mi?
        Trabzon'da uyguladı, literatüre girdi
        Trabzon'da uyguladı, literatüre girdi
        Mısır'dan İsrail'e: Ateşkes önerisini kabul edin
        Mısır'dan İsrail'e: Ateşkes önerisini kabul edin
        2008 sonrası memur emeklilik mağduru
        2008 sonrası memur emeklilik mağduru
        Çocuklarda yetersiz beslenme alarmı! Hem sağlık hem okul başarısı risk altında
        Çocuklarda yetersiz beslenme alarmı! Hem sağlık hem okul başarısı risk altında
        Yat ve teknelere ÖTV geldi
        Yat ve teknelere ÖTV geldi
        O zil çalışan anneler için de çalıyor
        O zil çalışan anneler için de çalıyor
        Düşmanın korkulu rüyasıydı! Yeniden canlandırdılar
        Düşmanın korkulu rüyasıydı! Yeniden canlandırdılar
        Bakan Kurum'dan sosyal konut projesi açıklaması
        Bakan Kurum'dan sosyal konut projesi açıklaması
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Dijital dünyanın görünmeyen aktörleri
        Dijital dünyanın görünmeyen aktörleri
        Bizim Çocuklar, İspanya'yı konuk edecek!
        Bizim Çocuklar, İspanya'yı konuk edecek!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Habertürk Anasayfa