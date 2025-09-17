Van Büyükşehir'den mobil temizlik aracı

Van Büyükşehir Belediyesi daha yaşanabilir ve temiz bir kent için çalışmaları kapsamında Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı'nca hizmete alınan mobil temizlik ve yıkama aracı ile duraklarda temizlik çalışması başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde görev yapan mobil temizlik ve yıkama aracı ile otobüs durakları düzenli olarak yıkanarak, vatandaşlara daha hijyenik ve konforlu bir bekleme alanı sunuluyor.

Mobil araç ile 7/24 temizlik çalışması yürüttüklerini belirten Büyükşehir Belediyesi Temizlik Personeli Faruk Aktaş, il genelinde bulunan yaklaşık 200 otobüs durağında düzenli olarak çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Özellikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı kapalı ve açık duraklarda iç zeminler, cam yüzeyler, iç ve dış cephelerle birlikte dezenfekte edilerek, kullanıma hazır hale getiriliyor. İkinci mobil temizlik ve yıkama aracının da kısa sürede hizmete başlaması planlanırken, araçların olası trafik kazaları sonrasında yol temizleme çalışması yapması da hedefleniyor.