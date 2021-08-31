Van'da Büyük Zafer'in 99'uncu yıl dönümünde kutlama programları düzenlendi

AA

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, eşi Meral Bilmez ve Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, resepsiyona katılan protokol üyelerini otel lobisinde karşıladı. Ardından kokteyle geçildi.Bilmez ve Kurtoğlu, masaları gezerek davetlilerin bayramını kutladı.Programa, AK Parti Van Milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar ve İrfan Kartal, vali yardımcıları, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.