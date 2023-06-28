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Van bayram namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? Diyanet İşleri takvimi ile 2023 Van bayram namazı saati vakti açıklandı!

Van bayram namazı ne zaman, saat kaçta?

İslam alemi için önemli olan Kurban Bayramı geldi çattı. İlk gün kılınan bayram namazı ile başlayan Kurban Bayramı toplamda dört gün sürüyor. Ülke genelinde birçok vatandaş bayram namazı kılmak için il il bayram namazı saatlerini arıyor. Diyanet İşleri'nin namaz saatlerini açıklamasıyla birlikte Van Kurban Bayramı namaz saati de belli oldu. Peki, Van Kurban Bayramı 2023 namaz saati kaçta? İşte, detaylar...

Giriş: 28.06.2023 - 00:36 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 2023 senesinin son dini bayramı olan Kurban Bayramı için geri sayım bitti. Aylar öncesinden kurulan kurban pazarlarında satışlar tamamlandı ve her vatandaş kendi bütçesine göre kurban aldı. Sıra, cemaatle kılınacak Kurban Bayramı namazına geldi. Bu kapsamda Diyanet İşleri, Kurban Bayramı namaz saatlerini belirledi. İşte, Van Kurban Bayramı namaz saati ve detaylar...

  • VAN BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

    Diyanet İşleri Başkanlığı, Van'da Kurban Bayramı namazının saat 05.19'da kılınacağını duyurdu.

  • KURBAN BAYRAMI NAMAZI NASIL KILINIR?

    1. Rekat Kılınışı

    Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

    Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur,

    Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 2. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

    Sonra 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

    Ardından 4. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

    İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

    Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

  • 2. Rekat Kılınışı

    İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

    Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

    Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

    Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

    Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

    Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

    Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip minbere çıkar ve bayram hutbesini okur.

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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