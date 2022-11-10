Bahçesaray'a kar yağdı

DHA

Van'da etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Van- Bahçesaray karayolu üzerindeki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde de kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı bölgede etkili olan sis de sürücülere zor anlar yaşattı.

Karayolları'na bağlı karla mücadele ekipleri de yolda herhangi bir aksaklığın yaşanmaması için çalışmalara başladı. Ekipler, sürücülere zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.