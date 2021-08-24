Van'a davet edilen 150 büyükelçi ve diplomat, aileleriyle Akdamar Adası'nı gezdi

Kentin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla Valilik ve Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde iki gün sürecek etkinlik kapsamında Van'a gelen büyükelçi, diplomat ve aileleri, Ferit Melen Havalimanı'nda Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Emin Bilmez, eşi Meral Bilmez ve Genel Sekreter Mehmet Fatih Çelikel tarafından karşılandı.
Rusya, İran, Irak, Güney Kore, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Belçika, Kolombiya, Letonya, Hindistan, Meksika ve Dominik Cumhuriyeti dahil 68 ülkeden 150 büyükelçi ve diplomat, Büyükşehir Belediyesince tahsis edilen otobüslerle Gevaş Akdamar İskelesi'ne geldi.
Buradan feribotlarla Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'na geçen misafirler, ada ve üzerindeki kiliseyi gezdi, fotoğraf çektirdi.
Bilmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, misafirlerin iki gün boyunca kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezeceğini, ardından Ahlat ve Malazgirt'teki kutlamalara katılacaklarını söyledi.
Amaçlarının, kentin tanıtımına katkı sağlamak olduğunu ifade eden Bilmez, şunları kaydetti:
"İlk durak olarak Van Gölü'nün sembolü olan Akdamar Adası ve Akdamar Kilisesi'ni ziyaret ettiler. Ahlat Selçuk Mezarlığı'nda incelemelerde bulunup yarın tekrar Van Kalesi, Kedi Evi, gümüş işlemeciliğinin yapıldığı çarşıyı gezecekler. Biz de bu süre zarfında hem coğrafyamızı hem kültürümüzü hem de Van denizimizi tanıtmaya çalışacağız. Misafirlerimiz kanalıyla bölgemizi tüm dünyaya tanıtma gayreti içindeyiz. Bin yıldır bu adada ayakta duran kilise, burada hoşgörünün, kardeşliğin ne kadar güçlü olduğunun işareti. Bölgemizi doğru tanıtmak için çaba göstermeliyiz. Kendi vatandaşlarımıza da tanıtmamız gerekiyor."
Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Adis Alagiç de "Van'a ilk kez geldik. İlk izlenimler çok olumlu. Van'dan çok etkilendik, çok beğendik. Van Gölü ve coğrafya çok harika. Tarihi güzellikleri çok iyi korunmuş, hayranlıkla gezdik." dedi.
Van'a ailece geldiklerini anlatan Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuli de "Akdamar hem dinler medeniyeti hem de uluslar medeniyeti açısından çok zengin bir yer. Hem turistik hem de tarihi bir yer, çok beğendik." ifadelerini kullandı.
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