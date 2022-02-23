VALORANT'a teknoloji desteği

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Dell Technologies espor liglerinden VALORANT Regional League’in Türkiye ayağında “Teknoloji İş Ortağı” oldu. Organizasyonu Riot Games’in Türkiye ekosistem partneri ESA Esports tarafından yapılan lig boyunca katılımcılar Dell Technologies’in ürün ve altyapı çözümlerinden faydalanacak.

Bu yıl ilki düzenlenen lig, “VALORANT Regional League Türkiye: Birlik x Coca-Cola” adıyla oyun severlerin karşısına çıkıyor. 14 Şubat’ta başlayan lig, 2 Temmuz’daki büyük finalle sona erecek. Ligde toplam 8 takım yarışacak. Oyuncular Riot Games tarafından geliştirilip yayınlanan, çok oyunculu bir free-to-play oyunu olan VALORANT’ta yeteneklerini sergileyecek.

Turnuva 2 split halinde düzenlenecek ve toplamda 13 hafta sürecek. Ligde oynanan heyecan verici karşılaşmalar, VALORANT Regional League Türkiye: Birlik Coca-Cola’nın Twitch ve Youtube kanallarından canlı olarak izlenebilecek. 1. split lig şampiyonu EMEA Challengers'a yükselmek için, 2. split şampiyonu da bütün bölge şampiyonlarının bulunacağı VRL EMEA Finals’ta 150.000 Euro'luk ödülü kazanmak için mücadele verecek.

MÜFREDATA GİRSİN İSTİYORLAR

Öte yandan Dell Technologies, İngiltere’de OnePoll araştırma şirketiyle yaptırdığı araştırmanın sonuçlarına göre ebeveynlerin yüzde 48'i okul/üniversite müfredatına esporun eklenmesi gerektiğine inanırken, yüzde 69'u esporun çocuklarına geleneksel eğitim yöntemleriyle elde edemeyebilecekleri beceriler kazandırabileceğini düşünüyor.

Araştırmaya katılan 1500 ebeveynin yanı sıra, okul müdürleri gibi 500 karar verici de konuyla ilgili olumlu görüşler dile getiriyor. Yapılan araştırmaya göre yüzde 79’luk geniş bir kesim, esporun okullarda öğretilmesi gerektiğine inanıyor.