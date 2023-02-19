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Valmir Veliu, İstanbulspor'da

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, yaşanan deprem felaketinin ardından ligden çekilen Gaziantep FK’dan Kosovalı oyuncu Valmir Veliu’yu 3 aylığına kiraladığını açıkladı.

Giriş: 19.02.2023 - 22:39 | Güncelleme: ABONE OL
Valmir Veliu, İstanbulspor'da
DHA

3 aylığına İstanbulspor’da olduğunu ifade eden Valmir Veliu, “Merhabalar, ben Valmir Veliu. 3 Aylığına İstanbulspor’dayım. Antep’te, Hatay’da ve Suriye’de olanlar için çok üzgünüm. Umarım herkes bir an önce mutlu günlere dönebilir ve umarım hayatlarına kaldıkları yerden devam edebilirler. Ülkem Kosova da Türkiye’ye yardım etti. Her zaman da yardım için hazırlar. Her insan birilerinin yardımına ihtiyaç duyar. Özellikle kritik ve zor anlarda. Bu tarz anlarda yardıma hazır olmak iyidir. Birisine yardım ettiğinde iyi hissedersin. Bu sabah sosyal medyadan Atsu’nun haberini aldım. Atsu için, Hatay için ve Atsu’nun ülkesi için çok üzgünüm. Sözün bittiği yerdeyiz. Eğer Türkiye’ye yardım etmek isterseniz 1866’ya “Tek Yürek” yazarak mesaj gönderebilirsiniz” dedi.

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