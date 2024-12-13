İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Real Madrid, ligin 17. haftasında Vallecano deplasmanına konuk oluyor. Eflatun-beyazlılar 33 puanla 2. sırada yer alırken, Girona ise 19 puanla 12. sırada bulunuyor. Futbolseverler milli yıldızımız Arda Güler’in ilk 11'de oynayıp oynamayacağını merak ediyor. Peki, Vallecano - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Vallecano - Real Madrid maçı canlı izle kanalı, saati ve karşılaşmanın detayları...