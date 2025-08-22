Son dönemlerde sosyal medyada paylaşılan etkileyici fotoğraflarıyla gündeme gelen Valla Kanyonu, pek çok kişinin radarına girdi. Doğaseverlerden gezi blog yazarlarına kadar farklı kitlelerin ilgi odağı haline gelen bu kanyonun tam olarak nerede bulunduğu sorusu sıkça soruluyor. Sizler için hazırladığımız yazımızda Valla Kanyonu hakkında merak edilenler.

VALLA KANYONU NEREDE?

Türkiye’nin en görkemli doğal miraslarından biri olan Valla Kanyonu, Karadeniz’in yemyeşil doğasında gizlenmiş saklı bir hazine gibi karşımıza çıkıyor. Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesi sınırlarında yer alan bu kanyon, doğa tutkunlarının rotasında mutlaka bulunması gereken bir adres. Derin vadileri, sarp kayalıkları ve göz alıcı manzaralarıyla kanyon, özellikle macera arayan gezginlerin gözdesi olmuş durumda.

VALLA KANYONU HANGİ BÖLGEDE?

Kanyon, Batı Karadeniz Bölgesi’nin doğal güzellikleri arasında en dikkat çekenlerden biri. Sadece Kastamonu’nun değil, Karadeniz’in tamamının en özel doğa harikalarından biri olarak biliniyor. Bölgedeki dağlık yapı, sık ormanlar ve coşkulu dereler kanyona eşsiz bir karakter kazandırıyor. Karadeniz’in serin ve nemli havası burada daha yoğun hissedilirken, ziyaretçilerine hem huzurlu hem de heyecan dolu bir deneyim sunuyor.

VALLA KANYONU KONUMU NEDİR? Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesine yaklaşık 26 kilometre mesafede bulunan kanyon, Muratbaşı Köyü’nden başlayarak Devrekani Çayı boyunca uzanıyor. Yaklaşık 12 kilometrelik uzunluğu ve 1 kilometreyi bulan derinliği ile Avrupa’nın en büyük kanyonları arasında gösteriliyor. Bu eşsiz doğa oluşumu, yüksek kayalıkların arasından geçen dar geçitleri ve sisli manzaralarıyla büyüleyici bir atmosfer yaratıyor. Konum itibarıyla hem Kastamonu şehir merkezinden hem de Karadeniz’in diğer illerinden kolayca ulaşılabilir bir noktada. REKLAM VALLA KANYONU ÖZELLİKLERİ Valla Kanyonu’nu bu kadar özel kılan şey yalnızca büyüklüğü değil; aynı zamanda sunduğu çeşitlilik. Kanyonun bazı bölümlerinde kayalıkların arasında süzülen şelaleler, bazı kısımlarında ise gökyüzüne dar bir pencere açan derin geçitler bulunuyor. Özellikle doğa sporları meraklıları için adrenalin dolu parkurlara sahip. Yürüyüş ve tırmanış rotalarıyla macera arayanlara hitap ederken, seyir teraslarından manzarayı izleyenlere de doğanın dinginliğini sunuyor. Bölge, aynı zamanda yaban hayatı açısından da oldukça zengin; kuş gözlemcileri için farklı türlerle karşılaşma fırsatı da yaratıyor.

VALLA KANYONU NASIL GİDİLİR? Kanyona ulaşım için öncelikle Kastamonu şehir merkezine gelmek gerekiyor. Kastamonu’ya hem karayolu hem de havayolu ile ulaşmak mümkün. Şehir merkezinden kanyona gitmek için Pınarbaşı ilçesine doğru hareket ediliyor. Pınarbaşı’ndan yaklaşık yarım saatlik bir yolculukla Muratbaşı Köyü’ne ulaşılabiliyor. Köyden sonra kanyona yönlendiren tabelaları takip ederek seyir terasına ve yürüyüş rotalarına varabilirsiniz. Yolculuğun son bölümü biraz virajlı ve dağlık olsa da manzaralar bu zorluğu unutturacak güzellikte. Özel araçla gitmek en konforlu seçenek, ancak yaz aylarında Pınarbaşı’ndan kanyona yönlendiren minibüs seferleri de bulunabiliyor. Doğa yürüyüşü planlıyorsanız, rahat ayakkabılar ve uygun kıyafetler tercih etmeniz büyük önem taşıyor.