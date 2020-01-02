Valilikten "gribal enfeksiyon" açıklaması

02 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Van Valiliği, kentte gribal enfeksiyonla ilgili vaka artışının olmadığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, mevsimsel şartlar göz önüne alınarak tüm hekimlik ve özelikle acil servis çalışanlarının daha dikkatli davrandığı ve zaman zaman şüpheli vakalar için izolasyon önlemler aldığı belirtildi.
Alınan önlemlerinin endişeye sebebiyet vermemesi gerektiği belirtilen açıklamada, 2019 yılı ekim ayından itibaren hastanelere yapılan başvurular incelendiğinde, mevsimsel grip vakalarının geçen yıllara benzer sıklıkta olduğunun tespit edildiği ifade edildi.
MEKSİKA'DA GÖRÜLDÜ TÜM DÜNYAYA YAYILDI
Kış mevsiminde mevsimsel grip vakalarının sayısındaki artışın beklenen bir durum olduğu belirtilen açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu: "Aslında her yıl yaşadığımız tablonun aynısını yaşamaktayız. Halk arasında 'domuz gribi' olarak bilinen hastalık pandemik influenza A (H1N1) virüsünün neden olduğu ve sıklıkla kış aylarında görülen bir grip türüdür. İlk defa 2009'da Meksika'da insanlar arasında görülmeye başlanan grip salgını tüm dünyaya yayılmıştı. Sonraki yıllarda mevsimsel grip ajanları arasında yerini alan H1N1, artık günümüzde 'domuz gribi' olarak adlandırılmakta."
Gripten korunmak için alınacak önlemlerle ilgili uyarılara yer verilen açıklamada, vatandaşların kişisel hijyen kurallarına uyması, kapalı alanlardan ve kalabalık ortamlardan kaçınması, hasta kişilerle temas etmemesi istendi.
İLAÇ GEREKLİ DURUMLARDA KULLANILMALI
Açıklamada, mevsimsel gribe yakalananların bol sıvı tüketmesi, mümkün olduğunca istirahat etmesi ve aile hekimlerine başvurarak gerekli durumlarda semptomları giderici ilaç tedavisine başlaması gerektiği aktarıldı.
Hastalık belirtilerinin başlangıcından itibaren 48 saat içerisinde başlanan tedavilerde daha hızlı fayda görüldüğüne yer verilen açıklamada, şunları kaydedildi: "Mevsimsel grip hastalığı birçok kişide hafif seyretmekte ancak 65 yaş üstü kişiler, kronik hastalığı olanlar ve gebelik gibi özel durumlarda zaman zaman hastaneye yatış ihtimali söz konusu olmakta. İlimiz genelinde şu anda yaşadığımız vaka sayısındaki artış beklenen bir durumdur ve herhangi bir salgın değil mevsimsel grip hastalığının aktif dönemidir. Dolayısıyla il genelinde sağlık hizmeti sunumunu aksatacak herhangi bir durum söz konusu değil. İl genelinde hastanelerimize ve aile sağlığı merkezlerimize mevsimsel grip ön tanısı ile başvuran hastalarımız detaylı olarak incelenmekte, bakanlığımız ile sürekli olarak bilgi paylaşımında bulunmaktayız."
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